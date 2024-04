DUATHLON JEUNES Grosbliederstroff, dimanche 14 avril 2024.

Venez tester gratuitement, au stand triathlon, le duathlon et le Raid avec votre VTT et votre casque vélo.

Les jeunes de l’école de triathlon vous accueilleront dans la joie et la bonne humeur.

Inscriptions sur place.

– 11h cross duathlon 6-9 ans (200m course 800 m vélo 200m courses).

– 12h cross duathlon 10-11 ans (200m course 800 m vélo 200m courses).

– 13h cross duathlon 12-13 ans (200m course 800 m vélo 200m courses).

– 14h cross duathlon 14-19 ans (200m course 800 m vélo 200m courses).

– 15h rando Raid (par équipe de 2) à partir de 10 ans course d’orientation tir à l’arc bike&run canoë.Enfants

0 EUR.

Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est ecoledetri-sarreguemines@laposte.net

