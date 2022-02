Duathlon Ducs et Duchesses – Série et Ligue à Passy Passy Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Duathlon Ducs et Duchesses – Série et Ligue à Passy Passy, 24 septembre 2022, Passy. Duathlon Ducs et Duchesses – Série et Ligue à Passy Route des lacs Base de loisirs des iles – Lac de Passy Passy

2022-09-24 10:00:00 – 2022-09-24 17:00:00 Route des lacs Base de loisirs des iles – Lac de Passy

Passy Haute-Savoie Passy EUR 30 160 Passy accueillera une épreuve du Duathlon Ducs et Duchesses Série et Ligue les 24 & 25 septembre 2022. info@duathlonducsetduchesses.com +33 7 69 20 97 78 https://duathlonducsetduchesses.com/passy/ Route des lacs Base de loisirs des iles – Lac de Passy Passy

