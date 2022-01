Duathlon du Pays de Nay Nay, 13 mars 2022, Nay.

Duathlon du Pays de Nay Nay

2022-03-13 09:30:00 – 2022-03-13 16:00:00

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

6.7 6.7 EUR La Tribu 64 organise la 4ème édition du Duathlon du Pays de Nay. Pour cette édition, nous vous proposons de nouveaux parcours : ils sont vallonnés et offrent une magnifique vue sur nos Pyrénées. Venez assister aux courses des 6-9 ans (départ 9h30) et des 8-11 ans (départ 10h30).

Cette année, deux nouveautés : vous pourrez vous mesurer à nos DUATHLONS XS (départ 11h30) et S (départ 14h3) en équipe de 3 à 5 personnes pour varier les plaisirs.

Il n’y a qu’un pas à franchir ! Inscrivez-vous avant le 10/03/2022.

©Tribu 64

Nay

