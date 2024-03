Duathlon des 6 contrées Dachstein, dimanche 14 avril 2024.

Duathlon des 6 contrées Dachstein Bas-Rhin

4 parcours de Duathlons, dont deux adaptés aux enfants et enchaînez 3 activités sportives course à pied, cyclisme et course à pied.

Envie de vous dépenser ?

Participez au duathlon, le principe est d’enchaîner dans l’ordre 3 activités sportives course à pied, cyclisme et course à pied.

4courses sont proposées

Course adulte format XS (dès 14 ans) 2.5km de course à pied, 13km de vélo, 1.6km de course à pied à 9h30.

Course enfant Dukids 1 (6-9ans): 350m de course à pied, 1.6km de vélo, 350m de course à pied, à 11h30.

Course enfant Dukids 2 (10-13ans) 750m de course à pied, 5km de vélo, 750m de course à pied, à 12h00.

Course adulte format S (dès 16ans) 5km de course à pied, 19.5km de vélo, 2.5km de course à pied, à 14h00.

Animations et restauration pour tous seront proposées.

Vous trouverez également des casiers avec serrure, douches, et une assistance médicale pour les sportifs !

Inscription EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14

2 rue Pierre Clostermann

Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est trimoval.molsheim@gmail.com

L’événement Duathlon des 6 contrées Dachstein a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig