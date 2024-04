Duathlon découverte Saint-Lô, dimanche 14 avril 2024.

Duathlon découverte Saint-Lô Manche

Rendez-vous au parc urbain du Bois Jugan à Saint-Lô pour participer à un Duathlon découverte.

Au programme

> Dès 13h course pour les 6-9 ans,

> 14h pour les 8-11 ans,

> 15h30 pour les 10-13 ans,

> 17h30 pour la course des 12 ans et plus.

Cet évènement est organisé par des étudiants en BTS Communication au lycée Curie-Corot de Saint-Lô en partenariat avec le club Saint-Lô Triathlon.

Chaque participant inscrit à la course devra apporter son vélo et être équipé d’un casque et d’une tenue de sport.

Rendez-vous au parc urbain du Bois Jugan à Saint-Lô pour participer à un Duathlon découverte.

Au programme

> Dès 13h course pour les 6-9 ans,

> 14h pour les 8-11 ans,

> 15h30 pour les 10-13 ans,

> 17h30 pour la course des 12 ans et plus.

Cet évènement est organisé par des étudiants en BTS Communication au lycée Curie-Corot de Saint-Lô en partenariat avec le club Saint-Lô Triathlon.

Chaque participant inscrit à la course devra apporter son vélo et être équipé d’un casque et d’une tenue de sport. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 12:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Bois Jugan

Saint-Lô 50000 Manche Normandie projet.curie_sport.combine@gmail.com

L’événement Duathlon découverte Saint-Lô a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Saint-Lô