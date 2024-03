DUATHLON DE SAINT-QUIRIN Saint-Quirin, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

Venez courir et pédaler à Saint-Quirin ! Le duathlon se fera en format S 5m de course, 20km de vélo et 2.5km de course avec un départ à 10h00. A partir de 12h00, le duathlon prend un coup de jeune avec les épreuves pour les 7-11 ans et le 12-16 ans.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est

