DUATHLON DE LUNEL, 12 mars 2023, Lunel

2023-03-12 – 2023-03-12

EUR 6.99 78.75 Le club de Triathlon Waïméa de Lunel propose son 4ème duathlon le 12 mars prochain. Les inscriptions ont déjà débuté. Pour rappel, le duathlon est un sport enchaîné et dérivé du triathlon. Il combine une épreuve de course à pied suivie d’une épreuve de cyclisme et finalisé par une dernière manche de course à pied. Le dimanche 12 mars prochain, le club espère que le public sera nombreux à participer à son 4ème édition. La compétition se déroulera sur le complexe sportif Pierre Ramadier. Au programme des courses : XS découverte pour les + de 12 ans (9h), duathlon Enfants pour les 8-11 ans (10h) et Championnat Régional D3 + Open et relais pour les adultes (11h10). Le duathlon Sprint sera à nouveau support du Grand Prix Régional des clubs de division 3.

Date(s) : 12 mars 2023 – dès 9h

Emplacement : Complexe P. Ramadier

Inscriptions : https://waimea-triathlon.wev.fr/duathlon-de-lunel-2023/

©Ville de Lunel

