2022-04-10 09:30:00

Langatte Moselle Langatte Langatte Sports organise son Duathlon le 10 avril 2022 !!! Il s’agit d’un mélange de course à pied et de VTT. Inscriptions : http://www.performance67.com/ ou sur place le jour-même (tarif plus élevé). La date limite des inscriptions en ligne est fixée à 20h00 le vendredi 8 Avril 2022. Une restauration et une buvette sont prévue sur place. Compétition payante sports.langatte@gmail.com Libre de droits – maestro1942 pour Pixabay

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

