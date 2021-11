Duathlon Béarn Bigorre Saint-Vincent, 8 octobre 2022, Saint-Vincent.

Duathlon Béarn Bigorre Saint-Vincent

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-08

Saint-Vincent Pyrénées-Atlantiques Saint-Vincent

23 35 EUR Déjà la 4ème édition du duathlon Béarn Bigorre. On ne change rien : une organisation sérieuse, une ambiance festive, et un parcours magnifique et varié sur les coteaux de St Vincent. Des courses pour tous les âges, et tous les niveaux, du débutant au compétiteur.

Epreuve S à partir de 16 ans : 5km à pied, 18km à vélo, 2,5km à pied, en individuel ou en relais.

Epreuve XS à partir de 12 ans : en équipe ou en individuel: 2,5km course à pied, 9km vélo, 1,25km à pied

Courses enfants de 6 à 13 ans. Animation découverte pour les jeunes enfants durant la journée.

Sur inscription. Fin des inscriptions le 7 Octobre 2022.

Saint-Vincent

