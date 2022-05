DUAL SLALOM Dolleren, 25 juin 2022, Dolleren.

DUAL SLALOM Dolleren

2022-06-25 07:00:00 – 2022-06-26 23:00:00

Dolleren Haut-Rhin Dolleren

Soyez les bienvenus pour une journée de pilotage et de fun pour tous les fans d’adrénaline le 25 et 26 juin 2022 ! nAu programme une épreuve de Dual Slalom qui se compose de deux parcours parallèles où seul votre pilotage fera la différence et l’occasion de vous affronter à d’autres riders. nSession libre pour apprécier le dual slalom sans pression. nEn partenariat avec ALSACE BIKE TOUR sont organisées des sorties d’initiations d’une heure pour vous faire découvrir le VTT électrique (10€, inscriptions sur place). nRestauration sur place : Tartes flambées, saucisses nAnimations : Concert et feu d’artifice

+33 3 89 82 01 41

dernière mise à jour : 2022-05-12 par