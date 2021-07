Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Du yoga au petit déjeuner Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Du yoga au petit déjeuner Val de Louyre et Caudeau, 14 août 2021-14 août 2021, Val de Louyre et Caudeau. Du yoga au petit déjeuner 2021-08-14 – 2021-08-14

Val de Louyre et Caudeau Dordogne Samedi 14 août Que diriez-vous de commencer la journée par une séance de découverte du yoga ?Cette pratique sportive vise à apporter un bien-être physique et mental.Elle peut aussi vous ouvrir l’appétit… Poursuivez par la préparation collective d’un petit déjeuner à base de produits frais, biologiques, locaux, sans déchet, et bien sûr, par sa dégustation ! Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. A PRÉVOIR Se vêtir d’une tenue confortable et être à jeun. Samedi 14 août Que diriez-vous de commencer la journée par une séance de découverte du yoga ?Cette pratique sportive vise à apporter un bien-être physique et mental.Elle peut aussi vous ouvrir l’appétit… Poursuivez par la préparation collective d’un petit déjeuner à base de produits frais, biologiques, locaux, sans déchet, et bien sûr, par sa dégustation ! Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. A PRÉVOIR Se vêtir d’une tenue confortable et être à jeun. Samedi 14 août Que diriez-vous de commencer la journée par une séance de découverte du yoga ?Cette pratique sportive vise à apporter un bien-être physique et mental.Elle peut aussi vous ouvrir l’appétit… Poursuivez par la préparation collective d’un petit déjeuner à base de produits frais, biologiques, locaux, sans déchet, et bien sûr, par sa dégustation ! Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. A PRÉVOIR Se vêtir d’une tenue confortable et être à jeun. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Étiquettes évènement : Autres Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Ville Val de Louyre et Caudeau