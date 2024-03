Du Yoga au Musée ! « Voyage dans le temps au pays des fraises » Musée de la Fraise et du Patrimoine Plougastel-Daoulas, samedi 23 mars 2024.

Du Yoga au Musée ! « Voyage dans le temps au pays des fraises » Musée de la Fraise et du Patrimoine Plougastel-Daoulas Finistère

La séance de yoga est ludique et s’articule autour d’une histoire racontée avec le support du kamishibaï.

Vivre ensemble, élimination des tensions, postures, respiration et relaxation favorisent la concentration et la mémorisation. Ainsi par le corps et les sens pourra naître une autre compréhension des sujets abordés au musée.

Informations pratiques

A partir de 6 ans.

Durée 1h

Prévoir une tenue confortable, un tapis et un plaid.

Sur inscription auprès du Musée de la Fraise, par mail ou par téléphone.

Séance réalisée par Mannick Simon, professeur de yoga, formée au RYE (Recherche sur le Yoga dans l’Éducation) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 15:30:00

Musée de la Fraise et du Patrimoine 12 Rue Louis Nicolle

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne contact.musee.fraise@gmail.com

