Du Vivant dans la ville Tripostal, 1 juin 2022, Lille.

Du Vivant dans la ville

Tripostal, le mercredi 1 juin à 19:00

Du vivant dans la ville ———————– Des organismes marins comme alternative à l’éclairage électrifié, des façades végétalisées à la reconquête de la biodiversité,… Face aux défis environnementaux et à la nécessité de transformer nos modèles énergétiques, nombreuses sont les innovations pour rendre nos villes plus durables, pour réinventer la ville en harmonie avec TOUS les vivants. Dans le cadre du programme culturel Utopia de la Ville de Lille et en parallèle de l’exposition Les Vivants proposée par la Fondation Cartier pour l’art contemporain, AMO Hauts-de-France et lille—design organisent une conférence sur le thème « Du vivant dans la ville », **jeudi 1er juin à 19h**, au Tripostal. Regards croisés sur la ville de demain avec **Anouck Legendre**, architecte et cofondatrice d’XTU Architects et **Sandra Rey**, designer de l’agence Glowee et présidente du Conseil National du Design. Conférence gratuite – sur inscription (dans la limite des places disponibles)

Conférence gratuite – sur inscription (dans la limite des places disponibles)

AMO Hauts-de-France et lille—design organisent une conférence sur le thème « Du vivant dans la ville », jeudi 1er juin à 19h, au Tripostal, avec Anouck Legendre, architecte et Sandra Rey, designer.

Tripostal Av. Willy Brandt, 59000 Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T19:00:00 2022-06-01T21:00:00