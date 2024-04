Du Vin Sauvage Vol.1 Villa Settimo Ossages, dimanche 21 avril 2024.

La Villa Settimo présente Du Vin Sauvage Volume 1. Notre première fête des vignerons avec ASM en concert live (A state of mind). Réservations essentielles. Places limitées. Présence de nombreux vignerons engagés naturel et/ou bio au national et à l’international et des invités spéciaux. Tout public.

Présence de nombreux vignerons engagés naturel et/ou bio au national et à l’international Matassa, Domaine Cotzé, Vin Noé, Domaine Dandelion, La Grapperie, La Bohème, Olivier Cohen, Château Lafitte, Marto, Cazottes, Vin de Lagamba, Sense Pressa, Weingut Kissinger, Makatzak, Yoigokochi Sake, Lavinaventura, Finca Mas Perdut, Arthur Fevre, Bastian Wolber. Mais aussi des invités spéciaux Basqueland, Turbulente Kombucha, Pluviose, Filipe Buigues, Moonflower Nyc, St Romain Coffee.

Barbecue argentin et menu végétarien sur place.

Tout public. Tarif 15€. Réservations essentielles. Places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Villa Settimo 406 Chemin de Lacaze

Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine

