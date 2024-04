Du vin et du ciné Château de Montlaville Chardonnay, vendredi 12 avril 2024.

Venez avec l’envie de déguster de bons vins et de plonger dans l’univers des vignerons !

Dégustation de vin par le Domaine Giroud qui cultive 16 hectares de vignes encépagées en CHARDONNAY suivie de la projection du film “Ce qui nous lie” de Cédric Klapish où l’on suivra les défis d’une famille de vignerons de Bourgogne.

Temps d’échanges pour partager et refaire le monde à la suite de la projection.

Rendez-vous à 19h30 pour une petite dégustation offerte par le Domaine Giroud.

Apportez un paquet de chips, un cake, ou une tarte à partager, de notre côté, on vous offre les popcorns pour la projection ! On a hâte de refaire le monde tous ensemble après le film ! EUR.

Château de Montlaville 57 Montlaville

Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lab@ecoso.org

