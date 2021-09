Du vin en apesanteur Cité du Vin, 9 octobre 2021, Bordeaux.

Du vin en apesanteur

Cité du Vin, le samedi 9 octobre à 17:00

Pendant 14 mois, douze bouteilles de Pétrus et des sarments de vigne ont séjourné dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale, dans la cadre de la mission Wise, premier programme spatial privé de recherche spatiale appliquée. De retour sur terre, le Pétrus millésime 2000 a été dégusté et analysé par l’unité de recherche d’œnologie de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin sous la houlette de Philippe Darriet, directeur de l’unité. Quel est donc l’impact de l’environnement spatial sur le vieillissement du cru et de ses composants (goût, arôme, couleur, polyphénols…) ? Quel est l’impact de la microgravité vis à vis des molécules du vin ? Quelles seront les conclusions de cette analyse ? La mission a été lancée par Space Cargo Unlimited, startup européenne fondée en 2014 par deux entrepreneurs bordelais passionnés de spatial, Nicolas Gaume, (CEO) et Emmanuel Etcheparre. Sa mission est d’exploiter le potentiel offert par la microgravité pour des applications pratiques et commerciales sur Terre. L’impesanteur permet en effet de développer des procédés uniques pour des résultats à haute valeur ajoutée dans les domaines, notamment, de l’agriculture, des sciences de la vie ou des nouveaux matériaux. La Mission WISE couvre l’ensemble du parcours de la vigne au vin. Elle comporte six expériences au total, trois ont déjà été réalisées, et les trois suivantes interviendront d’ici à la fin 2023. La rencontre sera suivie de la dégustation d’un verre de vin biodynamique. Avec Philippe DARRIET, directeur de l’unité d’œnologie de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Nicolas GAUME, cofondateur et Président de Space Cargo Unlimited, Emmanuel ETCHEPARRE, cofondateur de Space Cargo Unlimited Dans le cadre de la Fête de la Science En partenariat avec Bordeaux Métropole, dans le cadre de sa présidence de la Communauté des Villes Ariane 2021

Gratuit; sur inscription

Rencontre avec Philippe Darriet, Nicolas Gaume et Emmanuel Etcheparre. Retour sur la mission Wise, premier programme spatial privé de recherche.

Cité du Vin 1 esplanade de Pontac 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T19:00:00