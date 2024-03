Du vin de vers en verres Chaillac, vendredi 15 mars 2024.

Du vin de vers en verres Chaillac Indre

Vendredi

Soirée spectacle-dégustation.

Si vous aimez le vin et/ou la littérature, vous ne manquerez pas cette soirée qui mêle les deux gouleyantement (comme aurait pu dire Rabelais).

Romain, spécialiste en la matière, nous fera goûter quelques-uns des vins natures qu’il aime et je vous ferai goûter divers textes, du XIe au XXIe siècle, qui célèbrent le plaisir du vin.

Ensuite, nous passerons à table.

Il y aura bien sûr un bar à eau, à jus de fruits, à sirops (et même à bière) pour celles et ceux qui n’aiment pas le vin mais apprécient le verbe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

Le Breuil

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire asso.coudacouda@gmail.com

L’événement Du vin de vers en verres Chaillac a été mis à jour le 2024-03-01 par Destination Brenne