Du vide plein les poches Saint-Valery-sur-Somme, 2 avril 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Du vide plein les poches Saint-Valery-sur-Somme

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

Pascal Mary en piano-voix

En quête de concert piano-voix pour notre petite salle, nous avons découvert Pascal Mary : coup de foudre pour l’écriture et la musique. Bien qu’héritier de la chanson rive-gauche, Pascal Mary est un auteur et interprète de notre temps qui nous prouve que l’exercice épuré de chanter en jouant est très puissant. Nous avons hâte d’entendre pour la première fois chez nous son troisième album, réalisé entre deux confinements.

“Pascal Mary écrit et compose toutes les chansons, et les interprète d’une belle voix sensible. Ses chansons nous parle de la brièveté des choses (« dis-toi bien qu’ici-bas rien ne dure »), de la difficulté des choses (« A tout l’on s’accroche »). La mort est aussi assez présente, à commencer par une ode à sa mère (« petite sirène d’eau douce »), « passer » nous interroge sur notre raison d’être, « Tu ne verras plus (quand tu n’y s’ras plus) » veut tout dire et « S’il faut quitter la ronde » ou « Je veux partir content » nous invite à vivre intensément si l’on veut quitter ce monde heureux… Quant à la prière des animaux, on peut penser que le confinement a largement contribué à écrire cette chanson qui prône de « garder les humains confinés jusqu’à la St-Glinglin »…

Entre ballades et rythmes swing, l’album nous touchent aussi par un subtil mélange de mélancolie et d’humour…” Serge Joseph

Musiques, textes et interprétation Pascal Mary

Pascal Mary en piano-voix

En quête de concert piano-voix pour notre petite salle, nous avons découvert Pascal Mary : coup de foudre pour l’écriture et la musique. Bien qu’héritier de la chanson rive-gauche, Pascal Mary est un auteur et interprète de notre temps qui nous prouve que l’exercice épuré de chanter en jouant est très puissant. Nous avons hâte d’entendre pour la première fois chez nous son troisième album, réalisé entre deux confinements.

“Pascal Mary écrit et compose toutes les chansons, et les interprète d’une belle voix sensible. Ses chansons nous parle de la brièveté des choses (« dis-toi bien qu’ici-bas rien ne dure »), de la difficulté des choses (« A tout l’on s’accroche »). La mort est aussi assez présente, à commencer par une ode à sa mère (« petite sirène d’eau douce »), « passer » nous interroge sur notre raison d’être, « Tu ne verras plus (quand tu n’y s’ras plus) » veut tout dire et « S’il faut quitter la ronde » ou « Je veux partir content » nous invite à vivre intensément si l’on veut quitter ce monde heureux… Quant à la prière des animaux, on peut penser que le confinement a largement contribué à écrire cette chanson qui prône de « garder les humains confinés jusqu’à la St-Glinglin »…

Entre ballades et rythmes swing, l’album nous touchent aussi par un subtil mélange de mélancolie et d’humour…” Serge Joseph

Musiques, textes et interprétation Pascal Mary

+33 6 32 60 16 59 https://www.latroupesoliles.fr/

Pascal Mary en piano-voix

En quête de concert piano-voix pour notre petite salle, nous avons découvert Pascal Mary : coup de foudre pour l’écriture et la musique. Bien qu’héritier de la chanson rive-gauche, Pascal Mary est un auteur et interprète de notre temps qui nous prouve que l’exercice épuré de chanter en jouant est très puissant. Nous avons hâte d’entendre pour la première fois chez nous son troisième album, réalisé entre deux confinements.

“Pascal Mary écrit et compose toutes les chansons, et les interprète d’une belle voix sensible. Ses chansons nous parle de la brièveté des choses (« dis-toi bien qu’ici-bas rien ne dure »), de la difficulté des choses (« A tout l’on s’accroche »). La mort est aussi assez présente, à commencer par une ode à sa mère (« petite sirène d’eau douce »), « passer » nous interroge sur notre raison d’être, « Tu ne verras plus (quand tu n’y s’ras plus) » veut tout dire et « S’il faut quitter la ronde » ou « Je veux partir content » nous invite à vivre intensément si l’on veut quitter ce monde heureux… Quant à la prière des animaux, on peut penser que le confinement a largement contribué à écrire cette chanson qui prône de « garder les humains confinés jusqu’à la St-Glinglin »…

Entre ballades et rythmes swing, l’album nous touchent aussi par un subtil mélange de mélancolie et d’humour…” Serge Joseph

Musiques, textes et interprétation Pascal Mary

soliles

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-02-01 par