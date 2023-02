DU VIDE PLEIN LES POCHES, 28 mars 2023, Fouzilhon Fouzilhon.

DU VIDE PLEIN LES POCHES

3 Rue des Remparts Fouzilhon Herault

2023-03-28 – 2023-03-28

Fouzilhon

Herault

Fouzilhon

Un spectacle entre chanson et stand-up, en piano-voix à 20h30 au Théâtre de Pierres. Il ose tout sans malveillance et l’on en sort nourri, apaisé et heureux. « Émouvant, drôle, intelligent, on ne peut qu’aimer Pascal Mary. » Les 3 coups Plein tarif : 12€ . Adhérents, chômeurs et étudiants : 8€. Moins de 18 ans :6€. Restauration maison à partir de 19h uniquement sur réservation.

Un spectacle entre chanson et stand-up, en piano-voix à 20h30 au Théâtre de Pierres. Il ose tout sans malveillance et l’on en sort nourri, apaisé et heureux. « Émouvant, drôle, intelligent, on ne peut qu’aimer Pascal Mary. » Les 3 coups Plein tarif : 12€ . Adhérents, chômeurs et étudiants : 8€. Moins de 18 ans :6€. Restauration maison à partir de 19h uniquement sur réservation.

resatdp@gmail.com +33 6 69 38 49 34

Fouzilhon

dernière mise à jour : 2023-02-13 par