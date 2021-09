Du vents dans les cordes Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, 26 mars 2022, Tourcoing.

Du vents dans les cordes

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, le samedi 26 mars 2022 à 20:00

La musique française a toujours su valoriser les instruments à vent. Les couleurs orchestrales de Debussy ou de Ravel doivent beaucoup à ces instruments malheureusement trop peu présents dans les salles de musique de chambre. Les chefs d’œuvre sont pourtant nombreux, et la particularité du programme ici proposé est l’association du quintette à vent avec le piano. ​ Vous pourrez entendre le célèbre sextuor de Poulenc et (re)découvrir Roussel, compositeur cher à la ville de Tourcoing, puisqu’il y a vécu et étudié. Ce programme sera complété par le quintette pour piano et vents de Mozart, œuvre présentée par le compositeur lui-même comme sa plus belle réussite en musique de chambre. Musiciens : Sophie Vanlerberghe : Basson Sébastien Vanlerberghe : Hautbois Claire Tuytten : Clarinette Sébastien Tuytten : Cor Pierre Pouillaude : Flûte Amaury Breyne : Piano

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Programme : Mozart, Quintette pour piano et vents K452 / Poulenc , Sextuor pour piano et vents / Roussel, Divertissement opus 6 pour piano et vents

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



