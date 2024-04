du vent, des pales et des voiles De Fécamp au parc des éoliennes en mer Quai Sadi Carnot Fécamp, dimanche 26 mai 2024.

du vent, des pales et des voiles De Fécamp au parc des éoliennes en mer

Nouveauté 2024 ! Appareillez avec le vent et laissez vous impressionner par la puissance du parc des éoliennes en mer ! Pendant cette virée de 4h sur l’un de nos deux vieux gréements Tante Fine ou MilPat, vous apprendrez tout sur la puissance des toutes nouvelles machines de production électrique. En amont, l’équipage vous racontera tout ce qu’il y a à savoir sur le vent : d’où vient-il, quelles sont ses forces ou encore la navigation à l’ancienne.

Comme pour les Mini-Croisières vers Etretat, l’équipage vous proposera une mini-collation, mais il est fortement conseillé d’amener de quoi grignoter et boire.

Public : Tout public, conseillé à partir de 6 ans les moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte Pas de possibilité d’embarquement de personnes en fauteuil roulant.

Nombre de participants : Minimum : 8 adultes -27/30 passagers maximum selon le bateau

Matériel à prévoir : Vêtements confortables adaptés à la météo, gilet ou polaire, coupevent, casquette ou autre, lunettes de soleil, crème solaire

Pré-requis: Aucun pré-requis.

Cette prestation est labellisée Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Début : 2024-05-26 11:00:00

fin : 2024-05-26 15:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

