Du vent dans les oubliés Les Roches, 1 avril 2022, Montreuil.

du vendredi 1 avril au samedi 2 avril à Les Roches

C’est l’histoire de Lui, Azar. Lui qui compte les secondes qui lui reste avant son anniversaire. Lui qui au jourd’hui compte sur sa bonne étoile pour illuminer cette année de plus, ici, là, maintenant. C’est l’histoire de Lui qui espère si fort, tellement fort, ne pas être seul. C’est l’histoire d’Elle, Fidis. Elle qui va, marche, s’aventure zig et zag parce qu’elle n’a pas le temps. C’est l’histoire de ces deux-là qui se retrouvent nez à nez ! L’embarquement sera immédiat. Ils n’attendaient que ça, ces deux-là : mettre de la fantaisie dans leur vie …danser comme une coquille de noix dans le grand maelstrom du monde. Ils vont mettre un grand courant d’air dans leurs têtes, voyager sur la ligne d’ho rizon, poser leurs pieds les uns sur les autres et laisser partir leurs jambes en sens inverse, mettre la main à la pâte, lécher le dos de la cuillère, lancer des invitations et s’inventer des aventures drolatiques avec les petits riens qu’ils ont dans les poches. Ces deux-là feront un croche-pied à leur solitude et joueront à chat perché sur des instants enchantés. Ils danseront sur l’embellie en si majeur de cette nouvelle vie car le vent leur est favorable. Écrit et interprété par Nathalie Ansquer et Etienne Brac Production : Cie Labribus

Tarif : 4 € sur réservation

Théâtre

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T10:35:00;2022-04-01T15:00:00 2022-04-01T15:35:00;2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T16:35:00