Du vent dans les cordes, du vent dans les bois Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil

Du vent dans les cordes, du vent dans les bois Excideuil, 20 juin 2022, Excideuil. Du vent dans les cordes, du vent dans les bois Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil

2022-06-20 20:30:00 – 2022-06-20 Salles du castelet Château d’Excideuil

Excideuil Dordogne Restitution de l’année de travail du dispositif AMAS (Excideuil/ Thiviers) du Conservatoire à rayonnement départemental.

– 20h30 : moment musical avec le groupe Amos d’Excideuil et les élèves de la classe de cordes de Thiviers.

– 21h : diffusion par Ciné Passion du film Le cueilleur d’arbres

– 21h30 : entretien avec Eric Allard de l’atelier de lutherie de Périgueux

– 22h15 : fin de soirée. – 20h30 : moment musical avec le groupe Amos d’Excideuil et les élèves de la classe de cordes de Thiviers.

– 21h : diffusion par Ciné Passion du film Le cueilleur d’arbres

– 21h30 : entretien avec Eric Allard de l’atelier de lutherie de Périgueux

– 22h15 : fin de soirée. +33 5 53 62 07 84 Restitution de l’année de travail du dispositif AMAS (Excideuil/ Thiviers) du Conservatoire à rayonnement départemental.

– 20h30 : moment musical avec le groupe Amos d’Excideuil et les élèves de la classe de cordes de Thiviers.

– 21h : diffusion par Ciné Passion du film Le cueilleur d’arbres

– 21h30 : entretien avec Eric Allard de l’atelier de lutherie de Périgueux

– 22h15 : fin de soirée. image pixabay

Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Excideuil Autres Lieu Excideuil Adresse Salles du castelet Château d'Excideuil Ville Excideuil lieuville Salles du castelet Château d'Excideuil Excideuil Departement Dordogne

Excideuil Excideuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/excideuil/

Du vent dans les cordes, du vent dans les bois Excideuil 2022-06-20 was last modified: by Du vent dans les cordes, du vent dans les bois Excideuil Excideuil 20 juin 2022 Dordogne Excideuil

Excideuil Dordogne