Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen, le jeudi 11 novembre à 20:30

Deux comparses tiraillés entre réalisme et fantaisie. Voix et instruments se répondent dans un univers où l’indignation affleure derrière l’humour bonhomme, où la mélancolie s’envole dans un éclat de rire. Plus de 150 concerts en salle, café-concert, théâtre, médiathèque, café associatif, chez l’habitant – Scènes partagées avec Loïc Lantoine, Pigalle, Wally, Frédéric Bobin, Gilbert Laffaille, Laurent Berger… Un album Du miel dans les feuilles paru en 2015, chroniqué dans FrancoFans en 2016. Plus d’infos : [http://www.lilananda.fr/du-vent-dans-les-bronches/](http://www.lilananda.fr/du-vent-dans-les-bronches/)

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:30:00 2021-11-11T22:30:00

