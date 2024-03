DU VENT DANS LES BRONCHES – CHAKIB CADI TAZI JEAN-CHRISTOPHE PLANÈS Cans et Cévennes, dimanche 24 mars 2024.

DU VENT DANS LES BRONCHES – CHAKIB CADI TAZI JEAN-CHRISTOPHE PLANÈS Cans et Cévennes Lozère

Duo de chansons françaises à texte à la guitare et à l’accordéon, et mise en valeur d’inattendus instruments à vent hautbois, hautbois baryton et saxophone ténor !

Avec les artistes Chakib Cadi Tazi chant, guitare, accordéon et Jean-Christophe …

Duo de chansons françaises à texte à la guitare et à l’accordéon, et mise en valeur d’inattendus instruments à vent hautbois, hautbois baryton et saxophone ténor !

Avec les artistes Chakib Cadi Tazi chant, guitare, accordéon et Jean-Christophe Planès hautbois, hautbois baryton, saxophone ténor.

Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h15 environ. Participation libre et consciente 10 € + chapeau.

Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com ou www.joiaencor.com/contact.html

16h30 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

17h00 Les portails de La Ronceraie se ferment à 17h00 car à 17h00 nous serons tous dans la salle autour du poêle à granulés.

18h15 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec Chakib et Jean-Christophe 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:30:00

fin : 2024-03-24

Rue Tonnance Ferréol

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie nausicaa.bouthreuil@gmail.com

L’événement DU VENT DANS LES BRONCHES – CHAKIB CADI TAZI JEAN-CHRISTOPHE PLANÈS Cans et Cévennes a été mis à jour le 2024-03-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes