Par la troupe de théâtre Avocats sur planches. Du vent dans les branches de Sassafras de René de OBALDIA. Western moderne, la pièce met en scène une famille de colons du Kentucky au début du XIXe siècle dont le ranch est encerclé par les indiens. Ce combat où la solidarité et l'humour sont de mise, sera l'occasion de révéler l'essence de cette famille. Amour et aventure au programme ! Mise en scène de Virginie MAHE de la Compagnie Les Pierrettes

