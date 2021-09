Du vent dans la cuisine Salle des fêtes –, 25 septembre 2021, Ermenouville.

**« Du vent dans la cuisine ») : concours, échange de recette et dégustation autour de préparations culinaires (( aériennes)** Concours ouvert à tous amateurs, professionnels et gratuit aussi ! chaque participant devra apporter une « oeuvre » salée ou sucrée qui, par sa forme ou son nom, ou sa texture ou sa mise en scène fera penser au vent, à l’air. ll apportera la recette qui sera ensuite partagée 15h30: arrivée des candidats, fignolage et installation 16h00 : présentation aux membres du jury 16h45 : Remise des prix après délibération (le plus savoureux, le plus original, le plus beau, le plus technique, le plus proche du thème …) Suivi du partage de recettes et dégustation autour d,un verre. lnscriptions obligatoires auprès de E. Leforestier 06 88 62 18 58 ou l. Merelo 06 l4 96 51 79 Curieux et gourmands sont également bienvenus

