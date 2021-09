Saint-Sébastien-sur-Loire St Sébastien/Loire Loire-Atlantique, Saint-Sébastien-sur-Loire Du Vélo pour Elles St Sébastien/Loire Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Sébastien-sur-Loire

Du Vélo pour Elles St Sébastien/Loire, 24 septembre 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire. Du Vélo pour Elles

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à St Sébastien/Loire

La Team Elles, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire labellisée « Terre de Jeux 2024 », le Comité régional de cyclisme et l’association Femix, organise, entre juin et septembre 2021, des animations pour encourager les femmes à pratiquer le vélo. Ce projet intitulé « Du vélo pour Elles » est lauréat de l’appel à projets IMPACT 2024 qui vise à accompagner des initiatives faisant du sport un levier d’innovation sociale. Différents ateliers sont proposés dans plusieurs communes en Pays de la Loire : ➢ Homes trainers connectés pour défier une championne ➢ Stand brico-vélo participatif pour apprendre les rudiments des petites réparations du vélo ➢ Activités de remise en selle ➢ Initiation au vélo à assistance électrique ➢ Stand sécurité routière ➢ Balade « ELLES roulent ensemble » ➢ Conférence sur la mixité dans le sport

gratuit

La Team Elles organise, entre juin et septembre 2021, des animations pour encourager les femmes à pratiquer le vélo. St Sébastien/Loire 2 rue de la Grande Lande – Complexe sportif L’Ouche Quinet Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T19:30:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Sébastien-sur-Loire Autres Lieu St Sébastien/Loire Adresse 2 rue de la Grande Lande - Complexe sportif L'Ouche Quinet Ville Saint-Sébastien-sur-Loire lieuville St Sébastien/Loire Saint-Sébastien-sur-Loire