Gratuit : oui Accès libre. Renseignements : www.teamelles.com ou team.elles.pdl@gmail.com Journée d’animations proposée par Team ELLES. L’association Team ELLES invite les Nantaises et les Nantais sur leur village vélo pour découvrir le vélo au féminin ainsi que la mobilité à vélo à travers divers ateliers ludiques. Au programme : défi “une championne”, maniabilité, sécurité routière, stand mécanique, conférence de prévention des violences sexuelles dans le sport… La journée se clôturera par une sortie vélo 100 % féminine d’environ 20 km. Départ à 16h45. Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes Parc des Chantiers adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

