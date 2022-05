Du Val Sans Retour au Graal

Du Val Sans Retour au Graal, 1 août 2022, . Du Val Sans Retour au Graal

2022-08-01 14:30:00 – 2022-09-04 17:30:00 La balade contée est le meilleur moyen de commencer à connaitre la forêt. C’est un moment d’écoute, de partage, de Partez pour une balade de 4 km dans le Val Sans Retour, domaine de la fée Morgane, en compagnie d’un guide conteur. Découvrez l’arbre d’Or, l’étang du miroir aux fées, le rocher des faux amants ainsi que le siège de Merlin ! Histoires et légendes de cette forêt mystérieuse vous seront contées. La balade vous emmène également au sein de l’église du Graal, à la fois mythique et mystique, pour comprendre ce qui la rend unique au monde. En collaboration avec les guides conteurs partenaires : la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande, Bretagne Buissonnière et Eveilleuse d’Histoires. Accessibilité: CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux. Participants en bonne santé. Infos pratiques : 3h – 4km / rendez-vous à 14h15, départ 14h30 de l’office de tourisme de Tréhorenteuc -> Les chiens en laisse sont autorisés. -> La forêt est fragile : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierre, cueillette, déchets et feu interdit). – L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (se reporter aux conditions générales de vente délivrées avec votre billet)

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

