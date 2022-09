Du tri au recyclage

Du tri au recyclage, 5 octobre 2022, . Du tri au recyclage



2022-10-05 18:00:00 – 2022-10-05 19:00:00 Le Select’om vous propose une présentation interactive du tri au recyclage pour les adultes et les enfants, à partir de 8 ans. Seront abordés les sujets suivants : – Tri sélectif – Différentes phases de recyclage – où vont les déchets ? – Qu’est ce qui est fabriqué avec nos déchets ? Cette présentation, grâce à la discussion, des petites vidéos et ateliers, vous permettra de voir comment sont valorisés les déchets au plus proche du territoire. Le Select’om vous propose un échange interactif à travers la discussion, de petites vidéos et ateliers, qui vous permettra de voir comment sont valorisés les déchets au plus proche du territoire. Inscription recommandée. dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville