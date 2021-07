Rennes péniche spectacle Ille-et-Vilaine, Rennes Du transibérien et d’ailleurs péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Face aux destinations encore fragiles, faisons résonner le chant de « la grande route ». Car il s’agit de partir. Toujours ! Pour quelle bonne raison, quel mauvais prétexte rester ? Le choléra asiatique, le froid sibérien, l’amour charrieur de charogne ? il faut partir ! Entre poésies, romans, reportages, Blaise Cendrars nous invite avec lui à la conquête symbolique du monde. Avec Hugues Charbonneau (texte et musique) et Annabelle François (musicienne).

