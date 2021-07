Moûtiers Moûtiers Moûtiers, Savoie Du torrent au courant, les centrales EDF de Moûtiers et de La Rageat (Villarlurin) Moûtiers Moûtiers Catégories d’évènement: Moûtiers

Savoie

Du torrent au courant, les centrales EDF de Moûtiers et de La Rageat (Villarlurin) Moûtiers, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Moûtiers. Du torrent au courant, les centrales EDF de Moûtiers et de La Rageat (Villarlurin) 2021-07-16 17:00:00 – 2021-07-16 19:00:00 Coeur de Tarentaise Tourisme 80 Square de la liberté

Moûtiers Savoie Moûtiers EUR 8 8 Faites partie des publics privilégiés : découvrez l’histoire de l’hydroélectricité au coeur de la Tarentaise, et visitez l’extérieur de la centrales EDF de Moutiers et une partie de l’intérieur de la centrale EDF de La Rageat (Les Belleville). tourisme@coeurdetarentaise.fr +33 4 79 04 29 05 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Moûtiers, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Moûtiers Adresse Coeur de Tarentaise Tourisme 80 Square de la liberté Ville Moûtiers lieuville 45.4828#6.53242