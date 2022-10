Du Temple de Salomon à la synagogue portugaise d’Amsterdam Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du Temple de Salomon à la synagogue portugaise d'Amsterdam Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, 26 janvier 2023, Paris. Le jeudi 26 janvier 2023

de 12h30 à 14h00

. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) Gratuit pour les étudiants *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité

« Du Temple de Salomon à la synagogue portugaise d’Amsterdam. Représentations et images judéo-chrétiennes dans les Pays-Bas du XVIIe siècle » Conférence d’Esther Guillaume, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans le cadre de la deuxième saison du cycle « Art et archéologie du judaïsme » conçu par le mahJ avec l’Ecole du Louvre. La conférence Vers 1695, le graveur néerlandais Romeyn de Hooghe (1645-1708) publie une série d’estampes reconstituant le Temple de Salomon. Une édition de cette série est reliée et décorée des armoiries de Jeronimo Nuñes da Costa, l’une des figures les plus puissantes de la communauté séfarade portugaise vivant alors à Amsterdam. Autour de la même année, De Hooghe publie une autre série d’estampes à la composition similaire, décrivant cette fois la vie quotidienne de la Synagogue portugaise d’Amsterdam, dont Da Costa était l’un des patriarches. L’étude de ces deux séries pose de nombreuses questions : Quels étaient les liens entre les deux hommes ? Si la série a fait l’objet d’une commande, quelle était l’image que Da Costa souhaitait projeter auprès de l’élite protestante néerlandaise, amatrice d’art et passionnée d’antiquités judaïques ? Si la série n’a pas fait l’objet d’une commande, quelles étaient les objectifs du graveur et de son éditeur, Pieter Persoy ? Quels bénéfices pouvaient-ils générer en proposant cette série sur un marché déjà saturé de reconstitutions gravées du Temple ? En prenant en compte les perspectives de l’éditeur, du graveur, et du dédicataire, on évaluera ce que ces images révèlent des fantasmes que juifs et chrétiens projetaient sur le Temple dans l’Amsterdam du XVIIe siècle. Le cycle « Art et archéologie du judaïsme » En France, ni la culture matérielle ni la production artistique des sociétés juives ne sont abordées à l’Université. Et si quelques chercheurs – archéologues, épigraphistes, historiens, archivistes, historiens de l’art… – s’attachent à ces domaines, leurs travaux demeurent difficiles d’accès pour les étudiants en histoire de l’art comme pour un large public. Pour pallier cette lacune dans le paysage académique, le mahJ poursuit, pour la deuxième année, en partenariat avec l’École du Louvre, le cycle « Art et archéologie du judaïsme ». Une fois par mois, le jeudi à 12h30, lors d’une séance ouverte à tous les publics et diffusée sur la chaîne YouTube du mahJ, un spécialiste fait l’état de la connaissance sur un artiste, une œuvre, un domaine… Le programme de la saison se déploie, de l’Antiquité à nos jours, en privilégiant l’actualité de la recherche sur l’Europe et le Maghreb. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Contact : https://mahj.org/fr/programme/du-temple-de-salomon-la-synagogue-portugaise-damsterdam-30011 0153018660 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2219337128820400010

Collection spéciale, bibliothèque de l’Université d’Amsterdam Le Parvis des Gentils, eau-forte de Romeyn de Hooghe représentant une vue du Temple de Jérusalem. Collection spéciale, bibliothèque de l’Université d’Amsterdam

