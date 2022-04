Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste Cosmopolis, 11 mai 2022, Nantes. 2022-05-11

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Théâtre par la Compagnie Rouge Delta. Nous vivons à Nantes. Et chaque jour nous croisons, sur ses pierres, sur ses bords de Loire, la violence de l’Histoire : Nantes, premier port négrier de France. Certains jours cette Histoire nous arrête, d’autres jours elle glisse sur nous. Nous souhaitons nous emparer de ces événements, les réveiller et les laisser nous pénétrer. Que dans nos corps se mélangent le passé et le présent.À la fin de la représentation, une discussion est animée entre spectateurs et comédiens : Quels sont nos rapports avec ce passé ? Que connaissons-nous des répercussions actuelles de cet esclavagisme ?Conception, mise en scène & interprétation : Lucie Monziès, Méliné Ter Minassain & Elie FicoTout public à partir de 9 ans Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

