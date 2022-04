Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste Cosmopolis, 11 mai 2022, Nantes. Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste

Cosmopolis, le mercredi 11 mai à 19:30

**Pièce de théâtre interprétée par la compagnie Rouge Delta / Collectif Kraken** _Du Sucre sur les Mains_ nous plonge dans l’histoire de l’esclavage et du rôle prépondérant que Nantes y joua. En effet, principalement au XVIIIe et XIXe siècles, Nantes fit fortune sur la traite d’êtres humains. Pourtant, et malgré tout le travail qui a été fait ces dernières années, nous ne connaissons de cette histoire que quelques bribes, lointains souvenirs d’école ou légendes urbaines, parfois erronés. Partant de ce constat, il nous semble nécessaire de proposer une approche artistique de cette histoire, plus incarnée que celle qui nous avait été jusque là enseignée. _Du Sucre sur les Mains_ nous questionne sur les héritages de l’esclavage, sur les sentiments complexes qu’ils provoquent, et sur ce qu’il serait possible d’en faire. A l’issue de la représentation de 45 minutes, une discussion a lieu avec les spectateur.ices, un réel dialogue sur la question de l’héritage de l’esclavage. **Cet événement est proposé par** [**La Maison de l’Afrique à Nantes**](https://maisonafrique-nantes.org/) **dans le cadre de sa programmation autour des Commémorations du 10 mai.**

A partir de 8 ans. Entrée libre.

Pièce de théâtre programmée à l’occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T19:30:00 2022-05-11T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste Cosmopolis 2022-05-11 was last modified: by Du sucre sur les mains – Nantes et le commerce esclavagiste Cosmopolis Cosmopolis 11 mai 2022 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique