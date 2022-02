DU STRIP AU TEASE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

12 EUR Deux femmes sont sur un plateau TV.

L’une, jeune réalisatrice dont le premier long-métrage vient d’être censuré par le Ministère de la Culture, l’autre, intervieweuse qui questionne, écoute et accueille sa parole. Ensemble elles mêlent l’histoire du striptease et sa représentation au cinéma, des années 20 à aujourd’hui. Les deux jeunes femmes se dévoilent intimement en abordant des sujets tels que la création, l’influence du cinéma sur la société ou encore la censure. À la manière de la célèbre émission des années 60-70 Discorama, Du strip au Tease nous téléporte en direct d’un huis-clos intimiste. Pass sanitaire obligatoire Cie Libre Cours Titre : Du Strip au Tease

Genre : Théâtre cinéma

A partir de : A partir de 17 ans

