### Le clos de la Halle aux Vivres sera coloré par un labyrinthe végétal ponctué de 5 totems recouverts par des écritures de rue contemporaines, celles du street art. Un carré, cinq totems, quatre artistes : Xavier Jallais, Noarnito, Opaz et Benoit Hapiot

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:00:00

