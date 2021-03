Du Street Art à Bagnoles !, 12 avril 2021-12 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Du Street Art à Bagnoles ! 2021-04-12 – 2021-08-31 Place méliodon Marche de l’Eglise du Sacré Coeur

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Vous avez bien lu ! Le street art s’invite dans les rues de Bagnoles et plus précisément sur les marches de l’église du Sacré-Cœur. A cette occasion, le collectif nantais 100 pression produira une œuvre monumentale durant environ 3 semaines, que chacun pourra découvrir pendant toute la saison.

L’œuvre du collectif 100 pression à Bagnoles de l’Orne sera une ascension, presque une danse où tour à tour l’animal est figure humaine et l’homme un animal, entre abstraction et figuration. D’apparence brute et naïve, cette envolée parmi les étoiles vers la lune, où s’animent des silhouettes parfois étranges et écorchées, est poétique, harmonieuse, triste et gaie. Un imaginaire oscillant entre extravagance naïve et noirceur traduit par un traité à la fois délicat et dur.

Les 100 pression, qui sont-ils ?

Actif et reconnu depuis plus de quinze ans à Nantes, le Collectif 100 Pression se compose aujourd’hui de 6 artistes travaillant dans le domaine du graffiti et du street art. Le Collectif 100 Pression s’organise autour d’un noyau dur de créativité et de coordination de projets, avec pour objectif la diffusion de la culture graphique et urbaine. Les univers, parcours et sensibilités différentes de ces artistes et leur travail en collectif leur permettent de croiser leurs pratiques, de s’enrichir et d’élargir l’éventail de leurs productions artistiques.

A partir du 02 mai 2021 et pendant toute la saison : présence de l’oeuvre

