Du square Villemin au jardin de la médiathèque F. Sagan rue des Récollets Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Du square Villemin au jardin de la médiathèque F. Sagan rue des Récollets Paris, 3 octobre 2023, Paris. Le mardi 03 octobre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Du square Villemin le plus vaste de l’arrondissement rejoignons la cour plantée de la médiathèque F. Sagan. Nous découvrons au fil de la promenade, une palette végétale diversifiée autour d’une mare, d’un jardin partagé, d’une place végétalisée et des réaménagements autour de l’église Saint-Laurent. 14H30 Du square Villemin au jardin de la médiathèque

Contact : education-environnement@paris.fr

