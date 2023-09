Du square du Temple aux clos des Blancs Manteaux mairie Paris centre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Du square du Temple aux clos des Blancs Manteaux mairie Paris centre Paris, 17 octobre 2023, Paris. Le mardi 17 octobre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Le circuit nous mène au clos des Blancs Manteaux, au fond de la cour : un petit havre de verdure inspiré des jardins monastiques médiévaux Mardi 17 octobre 2023 14h30 Du square du Temple aux clos des Blancs

Manteaux La diversité de la flore

et de la faune du square du Temple est favorisée par la gestion respectueuse de

l’environnement où la palette d’arbres est originale. Le circuit nous mène au

clos des Blancs Manteaux, au fond de la cour : un petit havre de verdure

inspiré des jardins monastiques médiévaux Rdv : devant la mairie Paris

centre, 2 rue Eugène Spuller, métro Arts et Métiers ou Temple mairie Paris centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

