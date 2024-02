Du square des Batignolles au Parc Clichy Batignolles Martin Luther King square des Batignolles Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. Jusqu’à 23 ans. gratuit

Quand un jardin hérité du Second Empire côtoie un parc urbain du XXIème siècle

Le square des

Batignolles est un héritage du XIXe siècle réalisé par Adolphe Alphand.

Légèrement vallonné et aux lignes sinueuses, il accueille des arbres remarquables. Ce sont des hôtes de qualité pour

les oiseaux et les insectes qui y trouvent gîte et nourriture. Des massifs de

plantes saisonnières agrémentent

les pelouses. La visite se poursuit au parc Clichy Batignolles

Martin-Luther-King. Ce parc du XXIe siècle est à la fois le cœur et

l’articulation de ce quartier moderne. Jacqueline Osty, paysagiste renommée, a

structuré ce parc autour de 3 thèmes : les saisons, le sport et l’eau. Verger, jardin partagé, pelouses, espaces

boisés, bassins végétalisés offrent une diversité de milieu où la nature

sauvage trouve sa place.

Rendez-vous :

à l’angle de la place Charles Fillion et rue Cardinet, à l’angle de la place Charles Fillion et rue

Cardinet / Métro Pont Cardinet

square des Batignolles à l’angle de la place Charles Fillion et rue Cardinet 75017 Paris

Contact : education-environnement@paris.fr

pascal Bonneau square des Batignolles