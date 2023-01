Du sport dans les jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du sport dans les jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 01 avril 2023

de 14h00 à 17h00

. gratuit

A l’occasion de NUMOK 2023, nous vous proposons un samedi après-midi exceptionnel jeux vidéo et réalité virtuelle autour du sport ! Dans le cadre de L’Olympiade culturelle dans les bibliothèques, venez célébrer les valeurs de l’olympisme pour une séance de jeux vidéo et réalité virtuelle exclusivement autour du sport.

Football (Fifa), basket (NBA), volley en VR (Volleggball), tennis, badminton, bowling, chambara (Nintendo Switch Sports), course automobile avec les volants sur PS4 ou Xbox… de nombreux jeux sur différentes consoles et casques VR seront mis à disposition, pour un après-midi exceptionnel ! Samedi 1er avril 2023 de 14h à 17h Auditorium (niveau -1) à partir de 7 ans (12 ans pour la réalité virtuelle) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYour https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYour

Yourcenar Jeu Dirt rally avec volant en VR

