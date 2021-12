Ramonville-St-Agne Ramonville (toute la ville) Haute-Garonne, Ramonville-St-Agne Du sport à Ramonville Ramonville (toute la ville) Ramonville-St-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-St-Agne

Du sport à Ramonville Ramonville (toute la ville), 26 septembre 2020, Ramonville-St-Agne. Du sport à Ramonville

du samedi 26 septembre 2020 au dimanche 27 septembre 2020 à Ramonville (toute la ville)

Samedi 26 septembre ——————- **Basketball au gymnase Karben** 15h30 : U13 Garçon contre BLAC (Basket Labège Auzeville Club). 17h30 : U15 Garçon contre Lavernose Lacasse. 20h30 : Match Senior Homme contre Pibrac. **Handball au gymnase Léo Lagrange** 14h : U15 Garçon contre l’Union. 16h : U15 2 Garçon contre Quint-Fonsegrives. Dimanche 27 septembre ——————— **Basketball au gymnase Karben** 9h – 12h : Stage 15h30 : Match Senior Femme contre Pamiers. **Handball au gymnase Léo Lagrange à 13h30** 9h : Tournoi U11 Garçon. 13h : Tournoi U11 Fille. Retrouvez le planning des manifestations sportives du week-end. Ramonville (toute la ville) Ramonville Saint-Agne Ramonville-St-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-26T14:00:00 2020-09-26T22:00:00;2020-09-27T09:00:00 2020-09-27T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-St-Agne Autres Lieu Ramonville (toute la ville) Adresse Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-St-Agne lieuville Ramonville (toute la ville) Ramonville-St-Agne