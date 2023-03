Du sous-sol au verre à vin / Dégustation géologique Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

Du sous-sol au verre à vin / Dégustation géologique, 30 mai 2023, Rocamadour . Du sous-sol au verre à vin / Dégustation géologique Rocamadour Lot

2023-05-30 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-30 21:00:00 21:00:00 Rocamadour

Lot Par ses racines, la vigne va chercher des minéraux au plus profond de notre histoire géologique : est-ce le lagon tropical

du Jurassique ou les steppes glacées du Néocène qui donne aujourd’hui au vin une partie de son âme ?

En compagnie d’un oenologue, du conservateur de la réserve géologique et d’une viticultrice, partez à la découverte de l’effet de géologie dans votre verre de vin ! Dégustation offerte.

Inscription >> billetweb.fr/causseries © Lot Tourisme C. Novello

Rocamadour

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Rocamadour Lot Ville Rocamadour Departement Lot Lieu Ville Rocamadour

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour /

Du sous-sol au verre à vin / Dégustation géologique 2023-05-30 was last modified: by Du sous-sol au verre à vin / Dégustation géologique Rocamadour 30 mai 2023 Lot Rocamadour Rocamadour, Lot

Rocamadour Lot