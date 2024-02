Du Son et Des Formes Musée des musiques populaires – Montluçon, Allier Montluçon, samedi 9 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-09 14:00

Fin : 2024-03-09 16:00

Atelier/conférence autour des guitares : collection personnelle de Didier Besse. Destiné au simple amateur de guitare comme au guitariste. Samedi 9 mars, 14h00 1

Atelier/conférence autour des guitares : collection personnelle de Didier Besse

Samedi 9 mars 24, 14h-16h

Mupop, 3 rue Notre Dame, Montluçon

Tarif 10€ – Tarif réduit -16 ans : 5€

Le musicien et fondateur de l’école de musique actuelle Guitartitude Didier Besse animera samedi 9 mars 24 au MuPop de Montluçon un atelier-conférence basé sur le son du guitariste en partant du premier élément de la chaîne, la guitare elle-même. Ce n’est pas moins qu’une vingtaine de pièces de sa collection qui seront exposées.

Des formes : vous pourrez découvrir des guitares à caisse creuse (hollow body), des demi-caisses (semi hollowbody), ou pleines (solid-body), des guitares spécialisées pour le jeu en slide (dobro, weissenborn, lap steel), des acoustiques folk, classique ou 12 cordes ainsi que des cousines plus ou moins éloignées de type mandoline ou banjo

Du son : un premier pas vers la compréhension des différents styles possibles selon l’instrument utilisé sera présenté par une illustration sonore. Vous aurez sous les yeux des représentantes des marques références qui ont fait l’histoire de la guitare telles que Gretsch, Gibson, Fender, Ibanez, Taylor, Takamine…

Destiné au simple amateur de guitare comme au guitariste cherchant des stratagèmes pour justifier un achat d’un énième instrument, vous aurez l’opportunité durant deux heures de partager un moment convivial tout en enrichissant vos connaissances.

Partenariat MuPop

Informations : mupop.fr

Inscription : ecoledemusique@guitartitude.fr

Billetterie en ligne ici : https://www.helloasso.com/associations/lola-s-production/evenements/du-son-et-des-formes

Photographie Séverine Comandatore

Musée des musiques populaires – Montluçon, Allier 3 rue Notre Dame 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier