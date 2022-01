Du son dans les rayons : concert de Phaysten Médiathèque Elie Chamard, 20 janvier 2022, Cholet.

Du son dans les rayons : concert de Phaysten

du jeudi 20 janvier au dimanche 23 janvier à Médiathèque Elie Chamard

En juin dernier, Phaysten nous a fait le plaisir de se produire à la Médiathèque de Cholet, comme ça, en toute simplicité, entre deux rayonnages. On a pensé que l’atmosphère qui se dégage de leur musique se prêtait plutôt bien à une Nuit de la Lecture. Jonglant entre atmosphères oniriques et chansons pop rock, Phaysten dépeint un univers à la fois sensible et puissant. Des mélodies enivrantes sur des textes simples, aériens, en français et en anglais. Une bande sonore vient se mêler au live, les songes et les éléments se bousculent, se rencontrent, se permettant, un instant, une dimension hors du temps. avec Stephanie Teillet sur une bande son réalisée avec Antony Harcourt.

Médiathèque Elie Chamard Rue Travot 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T23:59:00;2022-01-21T00:00:00 2022-01-21T23:59:00;2022-01-22T00:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T00:00:00 2022-01-23T23:59:00