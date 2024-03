Du Son Dans l’Elles #17 Centre Culturel Baschet Saint-Michel-sur-Orge, samedi 2 mars 2024.

Du Son Dans l’Elles #17 Concert placé sous le signe de la scène régionale féminine et rebaptisée pour l’occasion « Du son dans l’Elles ».

Nous vous proposons 3 projets de création musicale portés par des femmes. Samedi 2 mars, 19h30 Centre Culturel Baschet Tarif 5€ sur place // CB acceptée

Le premier rendez-vous musical de l’année avec Le Cri de la Libellule aura lieu au Centre Culturel Baschet 91240 Saint Michel Sur Orge, le Samedi 2 Mars 2024 à partir de 19h30.

« Du Son dans l’aile », c’est la soirée qui permet de mettre en avant la scène régionale émergente. Redonner le goût de la découverte, voilà l’objectif de ces concerts qui assouviront sans nul doute votre soif de nouveautés et feront de vous un fin connaisseur de la scène locale.

Cette dix-septième édition sera placée sous le signe de la scène régionale féminine et rebaptisée pour l’occasion « Du son dans l’Elles ».

La soirée sera ouverte par les élèves de musique actuelle de l’école d’arts de Saint-Michel-sur-Orge.

Puis nous vous proposons 3 projets de création musicale portés par des femmes : Vanessee Vulcane / Sexy Truck / Möön.

Cette soirée sera organisée en partenariat avec le Centre Culturel Baschet.

Samedi 2 Mars 2024 // Ouverture des portes à 19h30 // Concerts à partir de 20h00

Centre Culturel Baschet 1 Rue Saint-Exupéry 91240 Saint-Michel sur Orge

Tarif entrée (sur place) : 5€ // Pas de réservation // Pas de prévente.

Buvette sur place // Pas de restauration

La participation aux éditions des concerts « Du son dans l’aile » s’inscrit au parcours des élèves de l’école d’art en musiques actuelles, il s’agit d’un cheminement parsemé de rencontres musicales, d’ateliers, de concerts, et même d’un enregistrement studio.

Vanessee Vulcane Trio Folk Vocal

Trois timbres de voix et des textes et compositions originales.

Vanessee Vulcane puise dans la tradition folk anglophone et s’inscrit aussi dans un mouvement plus contemporain du genre, entre indie et pop, agrémenté parfois d’une touche de progressive folk. Avec ses mélodies sobres et habitées, son chant nu et ses guitares acoustiques, c’est un cocon pour celui ou celle qui se laissera porter.

Une musique intime et communicative qui se partage comme une confidence oscillant entre murmure et cri du cœur.

Passionnées de musique folk, de poésie et des sonorités qu’apporte l’anglais dans l’harmonie de leur voix, les trois jeunes femmes qui composent vanessee vulcane écrivent leurs chansons séparément pour ensuite apporter au groupe un matériau dédié aux autres musiciennes, qu’elles modèlent ensemble.

Toutes les décisions artistiques sont prises en groupe et sont le fruit d’une réflexion collective. Le travail autour des instruments découle de la tradition folk : le choix de l’instrumentation (guitares et ukulélé) ainsi que l’accordage des guitares, souvent jouées en « open tuning », caractéristique du genre.

« Les trois voix féminines du groupe Vanessee Vulcane sont simples et limpides, évidentes comme un paysage seulement dominé par la faune et la géologie […] » Ouest France

« Dans la tradition du genre, leurs chansons relatent avec sensibilité la grandeur des moments quotidiens, le tout valorisant une nature florissante, que le groupe revendique trouver notamment dans la région bretonne. […] Leur aura mystérieuse et envoûtante nous font en vouloir plus, nous laissant dans l’attente de la sortie de leurs jolies confections musicales sur les plateformes de streaming. » La Vague Parallèle

Chaine YouTube Vanesse Vulcane

Sexy Truck Folk

Si vous êtes désespérément à la recherche d’un Rock’n’roll sexy et queer, de riffs de guitare butchy et de tubes pour faire chauffer vos cervicales en secouant la tête comme jamais, nous avons ce qu’il vous faut et son nom est : Sexy Truck .

Le projet Sexy Truck est né du désir d’exprimer ce que l’on referme au plus profond de soi, sous la forme la plus honnête possible.

Derrière sa veste en jean sans manches, sa coupe de cheveux tout droit sortie de la première édition de Woodstock (ou des meilleures années de Daniel Balavoine) et ses pantalons en cuir se cache un être émo et sensible.

Laissez Sexy Truck vous transporter vers le paradis des goudous, un endroit perdu entre forêts brumeuses et montagnes aiguisées, un lieu magique aux murs habillés de posters de Joan Jett et Sister Rosetta Tharpe.

Alors habillez-vous de votre meilleure chemise à carreaux, commandez votre boisson préférée et profitez du spectacle.

Avec ses rythmes folks entêtants, sa guitare électrique de crooneuse et ses mélodies puissantes , Sexy Truck saura conquérir votre cœur.

Chaine YouTube Sexy Truck

Instagram Sexy Truck

Möön Electro Pop

Möön était en gestation depuis un moment dans la tête de Céline Radlo, auparavant chanteuse du groupe Apel Doorn fondé avec le guitariste et compositeur Florian Hue.

À l’été 2020, la suspension du temps, de la routine et du chahut quotidien des vies précipiteront le passage à l’acte.

Après différents échanges et partages d’idées avec Didier Théry ( musicien, réalisateur, et ingénieur du son live pour Shaka Ponk, Christophe, Archive, Ayo ) et Jon Du ( musicien, auteur et compositeur ) connaissances de longue date et motivés par l’envie, les choses prennent forme.

Sans direction ni attente précises, Céline, Florian, Didier et Jon posent les bases de ce nouveau projet.

À ce jour, une dizaine de titres sont enregistrés, un premier single « Big Love Fool » arrive sur les plateformes musicales un juillet 2022, un premier EP sort en décembre 2022, et un second single « Shattered » sort début 2023.

En live, 4 personnes viennent servir l’electropop de möön, avec Yvan Descamps à la batterie, John Sainturat à la guitare, Didier Théry à la basse et Céline au chant.

Les premiers concerts du groupe (festival Meli-Melognes, le NoPi, la Clef de St Germain, L’Empreinte, la Clé des Champs, festival Escales d’Ailleurs, Garden Party festival ) suscitent émotion et engouement. L’effcacité des musiciens à traduire la couleur et l’esprit de möön avec tout le poids d’une formation rock laissent présager d’un bel avenir.

Chaine YouTube Möön

Nos partenaires : Centre Culturel Baschet, Ville de Saint-Michel-sur-Orge, Brasserie OX, Le Rif, l’émission British Connection, BLP Radio, Radio Sensation, le photoclub Déclic 91, et l’association Musicalement Vôtre.

Caroline Carrier pour Le cri de la libellule