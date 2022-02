DU SON DANS L’AILE 14e édition Centre culturel Baschet, 26 mars 2022, Saint-Michel-sur-Orge.

DU SON DANS L’AILE 14e édition

Centre culturel Baschet, le samedi 26 mars à 20:30

Le premier rendez-vous musical de l’année avec **Le Cri de la Libellule** aura lieu au **Centre Culturel Baschet le Samedi 26 Mars 2022 à 20h30**. Quatorzième édition du “Son dans l’aile”, Nous aurons le plaisir de recevoir **JIM MURPLE MEMORIAL** Cette soirée sera également une soirée placée sous le signe de la scène Essonnienne avec le groupe **SAY WATT** et les élèves du département de musique actuelle de l’école des arts de Saint-Michel sur Orge. La soirée sera organisée en partenariat avec **Le RIF**, le réseau des musiques actuelles en Ile de France dans le cadre du soutien à la reprise de la diffusion, le Centre Culturel Baschet, la Ville de Saint-Michel sur Orge, British Connection, la radio BLP et l’association Saint-Michelloise Déclic. **Jim Murple Memorial** est un groupe français de rhythm and blues, mais aussi de soul, de rocksteady, de ska de blues et de jazz. Composé de sept musiciens, leur inspiration vient des musiques nord américaines et caribéennes des années 1940 et 1950. Le groupe a été fondé à Montreuil en 1996. Après avoir monté leur propre studio d’enregistrement, ils sortent un premier album (Rhythm and Blues jamaïcain) en 1981. Reprenant à leurs débuts des standards du ska, du rocksteady et du rhythm and blues, ils interprètent peu à peu leurs propres compositions. Les paroles des chansons sont essentiellement en anglais, avec quelques titres en français. Au fil de leurs tournées, on a pu les voir au Festival des Vieilles Charrues, au Dour Festival, aux Solidays ou au Printemps de Bourges. [[https://www.youtube.com/watch?v=44m9N-dFsZ4](https://www.youtube.com/watch?v=44m9N-dFsZ4)](https://www.youtube.com/watch?v=44m9N-dFsZ4) Ils sont également passés deux fois en tête d’affiche à l’Elysée Montmartre à Paris. Après 18 ans de carrière, la chanteuse du groupe Nanou se retire, cédant sa place à sa fille Célia. En 2016, le groupe fête ses 20 ans et sort à cette occasion un album original, Stella Nova, financé grâce au crowfunding, et distribué fin avril 2017aux donateurs. Pour célébrer la musique live, le Jim Murple Memorial joue son nouveau spectacle à l’occasion d’une tournée anniversaire intitulée « Jim Murple Memorial fête ses 20 ans », qui passe notamment par La Maroquinerie à Paris le 18 mai 2017. En 2020, Jim Murple Memorial sort un nouvel album, baptisé 4, parce qu’enregistré avec quatre chanteuses : Célia Dallaine, sa sœur Nina, Ellen Birath et Marie (alias Bobbie). Site internet : [[https://www.jimmurplememorial.fr](https://www.jimmurplememorial.fr)](https://www.jimmurplememorial.fr) Facebbook : [[https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial](https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial)](https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial) **Say Watt** est un quatuor de rock originaire d’Île-de-France. Inspiré par le jazz et la funk, et emmené par une chanteuse à la voix soul. À la manière d’un film romantique un peu kitsch, les quatre musiciens ont évolué parallèlement dans un univers musical similaire : bercés par Led Zeppelin, se croisant sans se voir sur les tremplins rock lycéens, et basculant quelques années plus tard dans le jazz, la funk et la soul. Grandissant à tâtons au gré des jam et des concerts, toujours parcourus par de nombreuses influences, le principe de leur musique est resté le même : mettre le groove au cœur de leur musique ancrée solidement dans le rock. Leurs productions sont emplies de nuances, passant dans le même morceau de gros riffs percutants à des moments d’une douceur sombre, comparables à ceux de Portishead. La voix frappe par sa faim émotionnelle puisée loin dans la soul, d’un malaise chuchoté à l’indignation criée fort. Quand vous rajoutez à cela l’énergie scénique inépuisable de cette chanteuse, et la solide section rythmique, vous posez un pied dans l’univers si particulier de Say Watt, au risque d’y revenir plus d’une fois. [[https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM](https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM)](https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM) Say Watt viendra présenter son nouvel EP « Glass and Stone » qui est l’aboutissement de ce mélange. Il a connu comme tant d’autres la pandémie, de nombreux changements de directions, et autant de remises en question. Avec lucidité, les 6 chansons s’inquiètent doucement, et s’indignent très fort, des visages de la ville moderne, de ses bâtiments uniformes, ses aéroports, sa solitude. « Lonely » premier single de cet EP décrit le moment où on ne se sent nulle part chez soi, où l’on marche seule à travers la ville pour tenter de se retrouver. [[facebook.com/saywatt](facebook.com/saywatt)](facebook.com/saywatt) **Les Elèves Du Département De Musique Actuelle De L’Ecole Des Arts De Saint-Michel Sur Orge** Le parcours du musicien est destiné aux élèves de l’école d’art en musiques actuelles. Il s’agit d’un cheminement parsemé de rencontres musicales, d’ateliers, de concerts, et même d’un enregistrement studio. Les premiers rendez-vous sont un atelier pédagogique autour de « Wrong FM » un jukebox humain, ainsi qu’une participation à la 14ème édition « Du son dans l’aile ». Samedi 26 Mars 2022, à partir de 20h30 Ouverture des portes: 20h00 Centre Culturel Baschet 1 Rue Saint-Exupéry 91240 Saint-Michel sur Orge Pas de restauration, bar sur place. Pass Vaccinal obligatoire (si encore en vigueur à cette date)

5 Euros

Samedi 26 Mars 2022 à 20H30 14ème édition du “Son dans l’aile”, avec : JIM MURPLE MEMORIAL, SAY WATT et les élèves du département de musique actuelle de l’école des arts de Saint-Michel sur Orge

Centre culturel Baschet 1 rue Saint-Exupéry, saint-michel Saint-Michel-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T23:30:00