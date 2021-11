Du soleil ! Semur-en-Auxois, 27 novembre 2021, Semur-en-Auxois.

EUR Les circonstances improbables du nouveau confinement hivernal de l’an passé faisaient retrouver le chemin de l’atelier au lieu d’escapades lointaines et seule la peinture à l’huile avec sa rutilance pouvait consoler de la remise de l’appareil photo et permettre de regarder en face des soleils tropicaux…

10h à 12h15 et 14h à 17h (sauf jeudi après-midi et dimanche) – 1er étage de l’office de tourisme, 2 place Gaveau

Entrée libre, port du masque

Jauge limitée à 5 personnes dans la salle

Infos : 03 80 97 05 96, contact@terres-auxois.fr

http://terres-auxois.fr/

